Dünyanın konuştuğu olay! Kadın gazeteci Beheshta Arghand nerede? İşte yanıtı

Arghand bu röportajdan kısa süre sonra bir Taliban suikast girişiminden sağ kurtulan aktivist Malala Yousafzai ile bir söyleşi yapmıştı. Ancak Arghand, Taliban'ın verdiği tüm ılımlı mesajlara rağmen kendisini güvende hissetmedi. CNN International'da yer alan habere göre, sunucu ülkeyi terk etti.

CNN ekibine açıklamalarda bulunan Arghand, 'Ülkeyi terk ettim çünkü milyonlarca insan gibi ben de Taliban'dan korkuyorum' dedi. Söz konusu mülakat ile ilgili de konuşan sunucu, 'bunu Afgan kadınlar için yaptım' dedi.