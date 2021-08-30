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Dünyanın konuştuğu olay! Kadın gazeteci Beheshta Arghand nerede? İşte yanıtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Dünyanın konuştuğu olay! Kadın gazeteci Beheshta Arghand nerede? İşte yanıtı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın bir yetkilisinin geçtiğimizde günlerde bir kadın gazeteci ile televizyona çıkması çok konuşuldu. Kısa sürede dünyanın dört bir yanında birinci haber olan mülakata imza atan Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu.

Dünya, 20 yıl sonra Afganistan'ın yeniden kontrolünü ele geçiren Taliban'ı konuşuyor.

10 gün içinde başkent Kabil ve diğer pek çok kritik noktayı ele geçiren Taliban, artık ülkenin tek hakimi konumunda.

Taliban yönetimi altında Afganistan'da özellikle kadınları neyin beklediği ise en merak edilen soruların başında geliyor.

Bu konuda ılımlı mesajlar veren Taliban geçtiğimiz haftalarda ezber bozan bir adım atmış, Beheshta Arghand isimli Afgan kadın sunucunun programına bir Taliban yetkilisi konuk olmuştu.

2004 yılında Afganistan'da kurulan TOLO News kanalında yayınlanan bu program kısa sürede dünyanın farklı noktalarında manşet olmuş ve Arghand'ı kısa sürede meşhur bir gazeteci haline getirmişti.

Arghand bu röportajdan kısa süre sonra bir Taliban suikast girişiminden sağ kurtulan aktivist Malala Yousafzai ile bir söyleşi yapmıştı. Ancak Arghand, Taliban'ın verdiği tüm ılımlı mesajlara rağmen kendisini güvende hissetmedi. CNN International'da yer alan habere göre, sunucu ülkeyi terk etti.

CNN ekibine açıklamalarda bulunan Arghand, 'Ülkeyi terk ettim çünkü milyonlarca insan gibi ben de Taliban'dan korkuyorum' dedi. Söz konusu mülakat ile ilgili de konuşan sunucu, 'bunu Afgan kadınlar için yaptım' dedi.

Yousafzai ile röportaj yaptıktan iki gün sonra Arghand ülkeden ayrılmak için girişimlerde bulundu ve salı günü, birkaç aile üyesiyle birlikte Katar Hava Kuvvetleri'ne ait tahliye uçuşuna bindi.

Taliban'ın sözlerini tutması durumunda ülkesine geri dönebileceğini belirten Arghand 'Taliban söylediklerini uygular ve durum düzelirse ülkeme geri döneceğim ve ülkem için, halkım için çalışacağım' dedi.

TOLO'nun sahibi Saad Mohseni ise 'Neredeyse tüm tanınmış muhabirlerimiz ve gazetecilerimiz ayrıldı' sözleri ile ülkedeki son durumu özetledi.

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