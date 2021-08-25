26 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği önünde silahlı saldırı! 3 polis hayatını kaybetti

Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği önünde silahlı saldırı! 3 polis hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
ABONE OL
Tanzanya’da Fransız Büyükelçiliği önünde silahlı saldırı! 3 polis hayatını kaybetti

Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği binasının önünde bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 3 polis memuru yaşamını yitirirken saldırıyı gerçekleştiren şahıs etkisiz hale getirildi.

Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği önünde silahlı saldırı oldu. Yerel medyaya yansıyan habere göre saldıran şahıs ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki güvenliği temin eden 3 polis memuru saldırı esnasında yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Fransa'nın Darüsselam Büyükelçiliği binası önündeki saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğiyle ilgili açıklama yapılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA