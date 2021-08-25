Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği önünde silahlı saldırı! 3 polis hayatını kaybetti
Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği binasının önünde bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 3 polis memuru yaşamını yitirirken saldırıyı gerçekleştiren şahıs etkisiz hale getirildi.
Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği önünde silahlı saldırı oldu. Yerel medyaya yansıyan habere göre saldıran şahıs ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki güvenliği temin eden 3 polis memuru saldırı esnasında yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.
Fransa'nın Darüsselam Büyükelçiliği binası önündeki saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğiyle ilgili açıklama yapılmadı.