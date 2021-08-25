Tanzanya’da Fransız Büyükelçiliği önünde silahlı saldırı! 3 polis hayatını kaybetti

Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği önünde silahlı saldırı oldu. Yerel medyaya yansıyan habere göre saldıran şahıs ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki güvenliği temin eden 3 polis memuru saldırı esnasında yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Fransa'nın Darüsselam Büyükelçiliği binası önündeki saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğiyle ilgili açıklama yapılmadı.