Son dakika: Afrika’da aşı seferberliği! On binlerce aşı teslim edildi

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Fransa tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 38 bin 400 doz AstraZeneca aşısı, başkent Banjul'da yetkililere teslim edildi.

Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, yaptığı açıklamada, Gambiya'nın ilk ölümcül Kovid-19 vakasını kaydettiğinden bu yana çok fazla küresel dayanışma aldığını belirtti.

Samateh, temin edilen bu aşıların ülkede devam eden kitlesel Kovid-19 aşı kampanyasına yardımcı olacağını söyledi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gambiya'da, salgının başından bu yana 9 bin 470 kişi virüse yakalandı, 301 kişi yaşamını yitirdi.