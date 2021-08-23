Son dakika: İşte Taliban’ı yöneten 6 kişi! Hepsinin de ABD detayı var

2) Molla Abdulgani Birader

1968'de Uruzgan vilayetinde doğan Birader, ABD işgali sonrası Afganistan Cumhurbaşkanı olan Hamid Karzai ile aynı aşirete mensup.

İşgal sonrası NATO kuvvetlerine karşı başlatılan gerilla savaşının önemli bir figürü olan Birader, Molla Ömer'in en çok güvendiği kişilerden biri olarak kabul ediliyor.

Birader'in Molla Ömer'in kız kardeşiyle evli olduğu ve Ömer'in kendisine "kardeş" anlamına gelen "Birader" unvanını verdiği belirtiliyor.

Taliban'ın 4 kurucusundan biri olan Birader, Taliban lideri Ahundze'nin yardımcılığı görevini sürdürmesinin yanında aynı zamanda grubun siyasi işlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi konumunda.

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde 2010'da güvenlik güçlerince yakalanan Birader, ABD ile sürdürülen barış görüşmelerine katkısı olacağı düşüncesiyle, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda, 2018'de serbest bırakıldı.

Birader, grubun son yıllardaki diplomatik ve askeri politikalarındaki etkili rolü nedeniyle uluslararası camianın adını sıkça duyduğu Taliban lideri oldu.

ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasına Taliban adına Molla Birader imza atarken, müzakerelerde birçok devlet adamıyla üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Ocak 2019'dan bu yana Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin başkanlığını yürüten Birader, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında 3 Mart 2020'de Trump ile telefonda görüşerek, bir ABD başkanıyla görüşen ilk Taliban yöneticisi oldu.

Ayrıca eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Eylül 2020'de Katar'da görüşen Birader, burada sürdürülen müzakereler dışında Çin, Moskova ve Tahran'da da diplomatik temaslarda bulunmuştu.

Birader, Kabil'in Taliban'ın kontrolüne girmesinden kısa süre sonra diğer üst düzey grup üyeleriyle kameralar karşısına geçmiş, Afganistan'ı yönetirken izleyecekleri politikalara dair ilk basın açıklamasını yapmıştı. Birader, burada yaptığı açıklamada, Afganistan'ı kontrol altına alma hedefine bu kadar çabuk ulaşacaklarını beklemediklerini söylemişti.

3) Molla Abdul Hakim

Taliban'ın müzakere heyetinin başkanı olan Abdul Hakim'in, grubun lideri Ahundzade'nin en çok güvendiği isimlerden olduğu belirtiliyor.

Abdul Hakim, müzakerelerde yardımcılığı görevini yürüten Şir Muhammed Abbas Stanikzai ile 2014'te Guantanamo'daki ABD hapishanesinden mahkum takası kapsamında serbest bırakıldı. Müzakere heyetinin başkanı olarak atanmadan önce Taliban'ın yargı sisteminden sorumlu başyargıcıydı. Bu göreve atanana kadar tanınan bir isim değildi.

Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın Kuetta şehrindeki medreselerde dersler verdiği ve Taliban üyelerince saygı görülen birisi olarak biliniyor.