İşte Macron’un sakladığı gerçek! Fransa’nın ikiyüzlü tavrına tepkiler çığ gibi büyüdü

Afganistan'da 2008'de bir köye yönelik hava saldırısı sırasında Fransız askerleri tarafından kaydedilen görüntülerde, askerlerin evler bombalanırken "İşte, tam isabet", "Orada yerleri değişecek insanlar var", "Bu gece et olacak, hem de tarihi geçmiş olmayacak", "Gerçekten pisliğiz, içinde çocuklar olmalı, yok, yok artık orada çocuk yok." şeklinde ifadeler kullandıkları yer alıyor.

Ünlü Fransız avukat Juan Branco ve Fransa hükümeti tarafından tartışmalı şekilde feshedilen Müslüman sivil toplum kuruluşu Barakacity'nin kurucusu Idriss Sihamedi, Macron'un açıklamalarına bu videoyu paylaşarak tepki gösterdi.