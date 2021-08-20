ABD’nin milyarlarca dolar değerindeki askeri teçhizatı Taliban’ın eline mi geçti?

Bu hafta Cumhuriyetçi Marco Rubio liderliğinde 25 senatör, geçen 12 ay içinde Afgan güçlerine verilen teçhizatın ne kadarının Taliban'ın eline geçtiğinin tam dökümünü talep ederek, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu teçhizatı geri alma ya da imha etme planlarını sorguladı.