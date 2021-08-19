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Son dakika: ABD'de bomba paniği! Times Meydan’ında...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Son dakika: ABD’de bomba paniği! Times Meydan’ında...

Son dakika haberi... ABD’nin New York kentinde güvenlik güçleri, Times Meydan’ındaki şüpheli paket nedeniyle halkı meydandan uzak durması konusunda uyardı. Paketin imhasının ardından bölge yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

ABD'nin New York kentinde yer alan dünyaca ünlü Times Meydanı'nda şüpheli paket alarmı verildi.

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, bölgenin güvenlik kordonu altına alındığı ve halktan bölgeden uzak durmaları istenerek, "Polis soruşturması nedeniyle lütfen Broadway'deki West 45 Street ile 48 Street arasındaki ve Manhattan'daki 7. Cadde arasındaki bölgeden kaçının" denildi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda şüpheli paket imha edilerek, pakette şüpheli bir durumun olmadığı bildirildi.

Paketin imhasının ardından bölge yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

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