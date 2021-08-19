Nüfusun yüzde 94'ünde koronavirüse karşı bağışıklık sağlandı! İngiltere'den resmi açıklama geldi
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi taraından yapılan son dakika açıklamasında ülke nüfusunun yüzde 94'ünün koronavirüse karşı bağışıklık kazandığı duyuruldu. Açıklamada antikor tepkisinin genç yaştaki kişiler arasında da yükseldiği ifade edildi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülke nüfusunun yüzde 94'ünün korona virüse karşı bağışıklık kazandığını bildirdi.
NÜFUSUN YÜZDE 94,2'Sİ BAĞIŞIKLIK KAZANDI
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede nüfusun yüzde 94,2'sinde Covid-19'a karşı güçlü bağışık tepkisinin oluştuğunu belirtti. ONS, antikor olarakda bilinen bağışıklık tepkisinin yetişkin nüfusun 10'da 9'unda gelişerek ülkede virüse karşı bağışıklık kazanıldığını aktardı. ONS ayrıca, antikor tepkisinin genç yaştaki kişiler arasında da yükseldiğini belirtti.
SON 24 SAATTE 36 BİN 572 VAKA
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, son 24 saatte 36 bin 572 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 392 bin 160'a ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 113 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 131 bin 373'e yükseldi.
Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 47 bin 284 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 47 milyon 460 bin 562 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 169 bin 223 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 41 milyon 157 bin 69 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10'a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın
- POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
- Genelge yayımlandı! Zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu?
- Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2021-2022 Süper Lig 2. hafta Gaziantep BJK maçı hangi kanalda?