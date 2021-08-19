Nüfusun yüzde 94’ünde koronavirüse karşı bağışıklık sağlandı! İngiltere’den resmi açıklama geldi

SON 24 SAATTE 36 BİN 572 VAKA

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, son 24 saatte 36 bin 572 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 392 bin 160'a ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 113 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 131 bin 373'e yükseldi.