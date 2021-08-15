Son dakika: Haiti'deki depremde bilanço artıyor! Ölü sayısı 724 oldu
Son dakika dünya haberi... Amerika'da Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybının 724'e yükseldiği bildirildi.
SON DAKİKA: Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.
Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 724'e yükseldiği aktarılarak, depremde 2 bin 800 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
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