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Son dakika: İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Atom bombası ve nükleer silah haramdır! Komşu ülkelere flaş mesaj...

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Son dakika: İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Atom bombası ve nükleer silah haramdır! Komşu ülkelere flaş mesaj...

İran’da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi, 115 ülkeden 265 davetlinin katıldığı devir teslim töreninde yemin ederek resmen görevine başlarken, “Atom bombası ve nükleer silahı dini açıdan haram olarak görüyoruz” dedi. Türkiye'nin de temsil edildiği törende Reisi ayrıca bölgedeki ülkelere dikkat çeken mesajlar verdi. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen devir teslim töreni ile resmen görevine başladı.

İŞTE TÖRENE KATILAN İSİMLER

115 ülkeden 265 davetlinin katıldığı törende, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Nijer Meclis Başkanları ve Umman ile Kuveyt dışişleri bakanları yer aldı.

TÖRENE TÜRKİYE'YE TEMSİLEN TBMM BAŞKANI ŞENTOP KATILDI

Reisi'nin yemin törenine Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Mustafa Şentop katılırken, Şentop'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşlik etti.

Tören öncesi Şentop, davetliler ile çekilen aile fotoğrafına katıldı.



"ATOM BOMBASI VE NÜKLEER SİLAHI DİNİ AÇIDAN HARAM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Yemin töreni sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, hükümeti döneminde İran'da adaleti sağlayacağını ve yeni bir İran oluşturacağını belirtti.

İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında da konuşan Reisi, nükleer politikalarının barışçıl olduğunu vurgulayarak, "İslam Cumhuriyeti olarak atom bombası ve nükleer silahı dini açıdan haram olarak görüyoruz. Nükleer faaliyetlerimiz tamamen barışçıl ve hiçbir ülke için tehdit değil" şeklinde konuştu.

Reisi, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini ve bu yöndeki tüm diplomatik çözüm yollarını destekleyeceklerini ifade etti.

REİSİ'DEN BÖLGE ÜLKELERE OLUMLU MESAJLAR

Bölge ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Reisi, "Ben kardeşlik ve dostluk elimizi tüm bölge ülkelerine özellikle komşu ülkelere uzatıyorum. Dış politikada önceliğimiz komşu ülkeler ile yakın ilişkiler geliştirmek olacak" dedi.

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