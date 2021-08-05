Son dakika: İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Atom bombası ve nükleer silah haramdır! Komşu ülkelere flaş mesaj...

İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında da konuşan Reisi, nükleer politikalarının barışçıl olduğunu vurgulayarak, "İslam Cumhuriyeti olarak atom bombası ve nükleer silahı dini açıdan haram olarak görüyoruz. Nükleer faaliyetlerimiz tamamen barışçıl ve hiçbir ülke için tehdit değil" şeklinde konuştu.