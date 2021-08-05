Son dakika: İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Atom bombası ve nükleer silah haramdır! Komşu ülkelere flaş mesaj...
İran’da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi, 115 ülkeden 265 davetlinin katıldığı devir teslim töreninde yemin ederek resmen görevine başlarken, “Atom bombası ve nükleer silahı dini açıdan haram olarak görüyoruz” dedi. Türkiye'nin de temsil edildiği törende Reisi ayrıca bölgedeki ülkelere dikkat çeken mesajlar verdi. İşte son dakika haberin ayrıntıları...
İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen devir teslim töreni ile resmen görevine başladı.
İŞTE TÖRENE KATILAN İSİMLER
115 ülkeden 265 davetlinin katıldığı törende, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Nijer Meclis Başkanları ve Umman ile Kuveyt dışişleri bakanları yer aldı.
TÖRENE TÜRKİYE'YE TEMSİLEN TBMM BAŞKANI ŞENTOP KATILDI
Reisi'nin yemin törenine Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Mustafa Şentop katılırken, Şentop'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşlik etti.
Tören öncesi Şentop, davetliler ile çekilen aile fotoğrafına katıldı.
"ATOM BOMBASI VE NÜKLEER SİLAHI DİNİ AÇIDAN HARAM OLARAK GÖRÜYORUZ"
Yemin töreni sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, hükümeti döneminde İran'da adaleti sağlayacağını ve yeni bir İran oluşturacağını belirtti.
İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında da konuşan Reisi, nükleer politikalarının barışçıl olduğunu vurgulayarak, "İslam Cumhuriyeti olarak atom bombası ve nükleer silahı dini açıdan haram olarak görüyoruz. Nükleer faaliyetlerimiz tamamen barışçıl ve hiçbir ülke için tehdit değil" şeklinde konuştu.
Reisi, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini ve bu yöndeki tüm diplomatik çözüm yollarını destekleyeceklerini ifade etti.
REİSİ'DEN BÖLGE ÜLKELERE OLUMLU MESAJLAR
Bölge ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Reisi, "Ben kardeşlik ve dostluk elimizi tüm bölge ülkelerine özellikle komşu ülkelere uzatıyorum. Dış politikada önceliğimiz komşu ülkeler ile yakın ilişkiler geliştirmek olacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman başlar? Kredi ve Yurtlar Kurumu...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı belli oldu mu?
- Adli tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Adli tatil hangi tarihte bitecek?
- Bir Zamanlar Çukurova'da yeni dönemin ayak sesleri! Tansiyon dibe vuracak! Çok konuşulacak isim...
- Sıfır araba fiyatları ters yüz oldu! En ucuzları listelendi! 160, 189, 210.000 TL'ye kadar Opel, Renault fiyatları...
- Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?
- Emeklilik için ikinci şans! 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödemesi olanlar dikkat! Maaş almak...
- PMYO polislik başvuruları ne zaman başlayacak? 28. Dönem PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? İşte şartlar...
- İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımları başladı mı? Başvuru şartları...
- Kamu ve taşeron zammı için kritik tarih: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Seyyanen zam...
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 7-8 Ağustos KPSS Alan Bilgisi sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?