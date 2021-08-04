Marul almak isterken servete kondu! Dudak uçuklatan rakam
Son dakika haberine göre: Japonya'da marketin manav reyonundan alışveriş yaptığı sırada ayağının kayması sonucu düşen müşterinin kazandığı tazminat dudak uçuklattı.
Japonya'da alışveriş sırasında ayağının kayması sonucu düşen müşteriye 21 milyon yen tazminat ödenecek
Japonya'da bir süpermarket, manav reyonundan alışveriş yaptığı sırada ayağı kayıp düşen müşterisine 21 milyon yen (1.5 milyon lira) tazminat ödeyecek.
Tokyo Bölge Mahkemesi, olay sonrası açılan ve 5 yıl süren davanın son duruşmasında kararı açıkladı.
Hakim Heyeti Başkanı Yukio Şinada, marul yapraklarından damlayan suların zemini ıslattığını, süpermarket yönetiminin bu durumun farkında olmasına rağmen gereken tedbirleri almadığını belirtti.
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