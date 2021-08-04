ABD'den BioNTech aşısı için flaş karar
ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı hakkındaki kararı New York Times gazetesi tarafından duyuruldu. ABD basınında çıkan haberde, aşıya gelecek ay tam onay verileceği belirtildi.
New York Times gazetesi, ABD İlaç ve Gıda Dairesinin Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına gelecek ay tam onay vermeyi planladığını yazdı.
ZAMAN ÇİZELGESİ HIZLANDIRILDI
New York Times gazetesinin haberine göre, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının tam onayı için zaman çizelgesini hızlandıran FDA, süreci gelecek ayın başında tamamlamayı hedefliyor.
FDA, daha önce aşının tam onay almasının kamuoyunda daha fazla güven uyandıracağının farkında olduğu açıklamasında bulunmuştu.
ZORUNLU KILINMASI BEKLENİYOR
FDA'ın Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından ABD'de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığının ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılması bekleniyor.
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