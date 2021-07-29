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Son dakika: ABD'de 8.2 büyüklüğünde deprem! ABD'de korkutan deprem! ABD'de tsunami uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika: ABD'de 8.2 büyüklüğünde deprem! ABD'de korkutan deprem! ABD'de tsunami uyarısı

Son dakika haberleri... ABD'nin kuzey eyaleti Alaska açıklarında deprem meydana geldi. Tüm Alaska Körfezi'nde hissedilen depremin büyüklüğü 8.2 olarak açıklandı. ABD'de uzmanlar deprem sonrası için tsunami uyarısında bulundu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, en yakın yerleşim birimine 168 kilometre mesafede.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin büyüklüğünü 8.2 olarak verdi ve tsunami uyarısı yayınladı.

ABD, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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