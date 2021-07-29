Doktor Beyza'dan akılalmaz plan! ABD'li hemşirenin fotoğraflarıyla ününe ün kattı
Beyza Kendirci, kendisini Terapist ve Aile Yaşam Koçu Üroloji Uzmanı doktor olarak tanıttı. Kısa sürede ünlenen şahısın sahte kimlikle insanları kandırdığı ortaya çıktı. Adı geçen kişinin, ABD'li hemşirenin fotoğraflarını kullanarak oynadığı oyun ihbar üzerine bozuldu. İşte akıllara durgunluk veren olayın ayrıntıları...
Sahte doktor Beyza Kendirci'nin bu üniversitede eğitim bile almadığı belirlenirken, sosyal medya hesaplarında kullanılan sözde doktor fotoğraflarının ise ABD'li hemşire Teresa Logsdon'a ait olduğu saptandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Beyza Kendirci, kendisini Terapist ve Aile Yaşam Koçu Üroloji Uzmanı doktor olarak tanıtıyordu. Genç kadın, İstanbul'da özel bir üniversiteden mezun olduğunu gösterir diploma ile Beşiktaş'ta bir hastanede çalışmaya başladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan doktor, kısa sürede ününe ün kattı. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde bir ihbarcı Kendirci'nin diplomasının sahte olduğunu belirtip, mezun olduğu üniversiteye ihbarda bulundu.
DİPLOMASI SAHTEYMİŞ
İhbar sonrası söz konusu üniversite araştırma yaptı. Araştırmada genç kadının üniversitede hiçbir dönem eğitim görmediği ve okulda herhangi bir bölüme ait kaydının olmadığı ortaya çıktı. Üniversite, belirlediği durum sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
ÜNİVERSİTE ŞİKAYETÇİ OLDU
Üniversite yetkililerince sunulan dilekçede, Kendirci'nin üniversitenin adını kullanarak oluşturduğu sahte diplomayla suç işlediğini ve cezalandırılmasını gerektiğini kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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