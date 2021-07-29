Doktor Beyza'dan akılalmaz plan! ABD'li hemşirenin fotoğraflarıyla ününe ün kattı

DİPLOMASI SAHTEYMİŞ

İhbar sonrası söz konusu üniversite araştırma yaptı. Araştırmada genç kadının üniversitede hiçbir dönem eğitim görmediği ve okulda herhangi bir bölüme ait kaydının olmadığı ortaya çıktı. Üniversite, belirlediği durum sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

ÜNİVERSİTE ŞİKAYETÇİ OLDU

Üniversite yetkililerince sunulan dilekçede, Kendirci'nin üniversitenin adını kullanarak oluşturduğu sahte diplomayla suç işlediğini ve cezalandırılmasını gerektiğini kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.