Kot pantolon giydiği için ailesi tarafından dövülmüştü! Köprüde asılı halde bulundu

Polis, dede dahil olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

BBC'nin haberine göre: Hindistan'ın bazı bölgelerinde kadınların kıyafetleri, gittikleri yerler ve konuştukları kişiler gibi yaşam tarzlarına müdahaleler sıklıkla görülürken, buna bağlı ölümle sonuçlanan çok sayıda şiddet olayı da meydana geliyor.