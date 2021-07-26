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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya alçak saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2021
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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya alçak saldırı

Ramazan Bayramı öncesinde Mescid-i Aksa'ya başlayan saldırılar devam ediyor. Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle yeniden harekete geçen 134 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya saldırdı.

İsrail polisinin eşlik ettiği 134 fanatik Yahudi, sabah saatlerinde Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın eden Fanatik Yahudiler El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisi baskın öncesi Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlilerin sayısını sınırlandırarak girmelerini engelledi.

Yerel kaynaklara göre, fanatik Yahudiler Cuma ve Cumartesi hariç her gün, sabah veya akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştiriyor.

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