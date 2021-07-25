Putin'den gözdağı: Tüm imkanlara sahibiz

Rus donanmasının, okyanusların neredeyse tüm bölgelerinde varlığını sürdürdüğünü belirten Putin, "Rus deniz filosu, ülkenin mili çıkarlarını korumak için tüm imkanlara sahip. Düşmanın herhangi bir denizaltı, gemi ve uçağını tespit etme ve gerektiğinde ona kaçınılmaz saldırı düzenleme kapasitesine sahibiz." ifadelerini kullandı.

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