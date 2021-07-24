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Örümcek Adam markette dehşet saçtı! Sosyal medyayı sallayan olay

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.07.2021
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Örümcek Adam markette dehşet saçtı! Sosyal medyayı sallayan olay

Son dakika haberine göre: İngiltere'nin başkenti Londra'da bir süpermarkette Örümcek Adam kostümü giyen bir kişi dehşet saçtı. Kavganın videosu sosyal medyayı sallarken polis olay ile ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere, Örümcek Adam kostümü ile market çalışanlarına saldıran adamı konuşuyor.

Örümcek Adam markette dehşet saçtı! Sosyal medyayı sallayan olay

Londra'nın Clapham Junction bölgesinde bir süpermarkette kostümlü kişiler çalışanlara saldırdı. Olay anı çevredeki müşteriler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Örümcek Adam markette dehşet saçtı! Sosyal medyayı sallayan olay

Söz konusu görüntüler sosyal medyada yayınlanınca kısa sürede viral oldu. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, olay nedeniyle 6 kişi yaralandı.

Örümcek Adam markette dehşet saçtı! Sosyal medyayı sallayan olay

Olay hakkında soruşturma başlatan yetkililer, saldırganların eşkâllerini tespit etti. Yapılan açıklamaya göre beş kişi olay sonrası gözaltına alındı.

Örümcek Adam markette dehşet saçtı! Sosyal medyayı sallayan olay

Mirror'a konuşan Metropolitan Polis sözcüsü olay ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Örümcek Adam markette dehşet saçtı! Sosyal medyayı sallayan olay

'22 Temmuz Perşembe günü saat 22:40'ta, bir grup insanın Lavender Hill, SW11'deki bir süpermarkette kavgaya karıştığı ihbarı alındı. Polis memurlar Londra Ambulans Servisi ile birlikte olay yerine gitti. 20'li yaşlarında bir kadın hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 5 kişiye daha olay yerinde müdahale edildi.'

Örümcek Adam markette dehşet saçtı! Sosyal medyayı sallayan olay

Saldırı ile ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin Güney Londra'daki bir polis karakolundaki sorgularının sürdüğü açıklandı.

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