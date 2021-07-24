Örümcek Adam markette dehşet saçtı! Sosyal medyayı sallayan olay

'22 Temmuz Perşembe günü saat 22:40'ta, bir grup insanın Lavender Hill, SW11'deki bir süpermarkette kavgaya karıştığı ihbarı alındı. Polis memurlar Londra Ambulans Servisi ile birlikte olay yerine gitti. 20'li yaşlarında bir kadın hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 5 kişiye daha olay yerinde müdahale edildi.'