Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede 7. Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarının ele alındığını bildirdi.
Son olarak ülkesinin Paris Büyükelçisi olarak görev yapan Jose Manuel Albares, 12 Temmuz'daki kabine değişikliğiyle Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.
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