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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede 7. Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarının ele alındığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İspanyol mevkidaşı Albares'i yeni görevi nedeniyle tebrik ettiğini belirterek, "İkili ilişkilerimizdeki ivmeyi sürdürmede hemfikiriz. 7. Türkiye-İspanya Hükümetlararası Zirve'nin hazırlıklarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Son olarak ülkesinin Paris Büyükelçisi olarak görev yapan Jose Manuel Albares, 12 Temmuz'daki kabine değişikliğiyle Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

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