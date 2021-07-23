30 yıl sonra bir ilk! Çin Devlet Başkanı...
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in siyasi sorunlar yaşadığı Tibet Özerk Bölgesi’ne ziyarette bulunarak, 30 yılın ardından "devlet başkanı" sıfatıyla ziyaret gerçekleştirmiş oldu.
Devlet Başkanı Şi, 21 Temmuz çarşamba gününden bugüne kadar Tibet'e ziyarette bulundu.
Ziyaretin hassasiyeti nedeniyle basına bugün bilgi verildi.
Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) tarafından yayınlanan görüntülerde Şi, uçağından inerken; etnik kıyafetler giymiş ve Çin bayrağı sallayan kalabalık bir grubu selamlarken görüldü.
Tibet'in güneydoğusundaki Nyingchi bölgesine gelen Şi, başkent Lhasa'ya hareket etmeden önce bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi almak için bir dizi yeri ziyaret etti.
Şi, sürgündeki Tibetli ruhani lider Dalai Lama'nın evi olan başkent Lhasa'daki Potala Sarayı'nı ziyaret etti. Çin Devlet Başkanı Şi, bölgeye en son 10 yıl önce "başkan yardımcısı" sıfatıyla ziyarette bulunmuştu.
Çin Devlet Başkanı olarak bölgeye son ziyareti de 1990'da Jiang Zemin gerçekleştirmişti.
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