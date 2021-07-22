ABD'den yaptırım kararı: Küba'daki olaylara ilişkin flaş hamle

UYGULANMAYA DEVAM EDECEK

Yellen, "Hazine, Küba halkını demokrasi ve Küba rejiminden kurtulma arayışında desteklemek için bugün uygulananlar da dahil olmak üzere Küba ile ilgili yaptırımlarını uygulamaya devam edecek." ifadesini kullandı.