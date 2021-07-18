NASA'dan tartışmalara yol açan Ay fotoğrafı! ''Uzaylılar bizi izliyor!''

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay'a geri dönüş programı Artemis'le ilgili çalışmalarına sıkı şekilde devam ediyor. Eğer planlarda herhangi bir terslik olmazsa, 2024'e kadar Ay'a bir kadın ve bir erkek astronot gönderilecek. NASA'nın planlarında Ay yüzeyinde ve yörüngesinde de istasyon kurulması da yer alıyor.

Diğer yandan komplo teorisyenleri NASA'nın Ay'a yıllar sonra geri dönmek istemesinin en büyük nedeninin uzaylılar olduğunu ileri sürüyor. Kısa süre önce bir Ay fotoğrafında, boyutları km'leri bulan devasa UFO'lar tespit edildi. Söz konusu fotoğraf Scott C. Waring tarafından gündeme getirildi ve tartışmalara neden oldu.