NASA'dan tartışmalara yol açan Ay fotoğrafı! ''Uzaylılar bizi izliyor!''
NASA tarafından kısa bir süre önce paylaşılan Ay fotoğrafında, boyutları KM'leri bulan devasa UFO'ların bulunduğu iddia edildi. Söz konusu iddiayı ortaya atarak yüksek sesle dile getiren Scott C. Waring ve fikirdaşlarının iddiası bununla da sınırlı değil. Sayıları bir hayli fazla olan bir grup insan uzun zamandan beridir uzaylıların insanlığı izlediğini söylüyor. İşte detaylar...
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay'a geri dönüş programı Artemis'le ilgili çalışmalarına sıkı şekilde devam ediyor. Eğer planlarda herhangi bir terslik olmazsa, 2024'e kadar Ay'a bir kadın ve bir erkek astronot gönderilecek. NASA'nın planlarında Ay yüzeyinde ve yörüngesinde de istasyon kurulması da yer alıyor.
Diğer yandan komplo teorisyenleri NASA'nın Ay'a yıllar sonra geri dönmek istemesinin en büyük nedeninin uzaylılar olduğunu ileri sürüyor. Kısa süre önce bir Ay fotoğrafında, boyutları km'leri bulan devasa UFO'lar tespit edildi. Söz konusu fotoğraf Scott C. Waring tarafından gündeme getirildi ve tartışmalara neden oldu.
Son haftalarda gündemde uzaylılar ve UFO'lar var. Yetkili isimlerin açıklamaları, artan UFO ihbarları oldukça konuşuldu. Şimdi ise tartışmaları daha da alevlendiren bir iddia ortaya atıldı. Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, NASA'nın Ay fotoğrafında UFO'lar bulduğunu söyledi.
Waring yaptığı açıklamada orijinal fotoğrafın yeşil renkte olduğunu, ancak fotoğrafa ışık eklediğinde ise Ay'ın önünden geçen üç UFO'nun göründüğünü söyledi. Waring, UFO'ların uzunluğunun neredeyse 2-3 km arasında olduğunu belirtti.
Ünlü komplo teorisyeni yaptığı açıklamada, "NASA bizden bir şey saklamaya çalışıyor. Fotoğrafa ışık eklediğimde gerçek ortaya çıktı. NASA geliştirdiği sistemle fotoğraflara filtre ekliyor ve gerçekleri örtbas ediyor. Aslında NASA, Güneş Sistemi'ni ziyaret eden filolardan haberdar ve bunu kamuoyuyla paylaşmıyor" dedi.
Scott C. Waring'in bu yeni iddiası internette oldukça ses getirdi ve birçok kişi iddiayla ilgili yorumda bulundu. Bazı insanlar Waring'in iddiasına karşı çıkarken, bazıları ise gerçek olduğunu söyledi. Bir grup UFO avcısı, uzun zamandan beridir uzaylıların insanlığı izlediğini söyledi. Bununla birlikte yetkililerin son dönemlerde uzaylı gerçeğini saklayamadıklarını ve gerçeği yakın gelecekte açıklayacaklarını ileri sürdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
- Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...
- Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...
- 1.108 TL ödeme yapılacak! 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Kargolar yarın çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo arefe günü açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...
- Ve son dakika açıklandı! 1100 TL bayram parası ne zaman yatacak? Kurban Bayramı pandemi destek parası yatacak mı?
- Son dakika belli oldu! Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
- 10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?
- Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman, nasıl ve kaç defa getirilir?
- Arefe günü ne zaman, hangi gün? 2021 Kurban Bayramı arefesi ayın kaçında idrak edilecek?