Çin'den korkutan haber: Monkey B virüsünden ilk ölüm gerçekleşti!
Çin'de Monkey B virüsü rüzgarı başladı. Çin'in başkenti Pekin'de 53 yaşındaki erkek veterinerin "Monkey B" (BV) virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. Ölen veterinerin, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra virüse yakalandığı açıklandı. İşte haberin ayrıntıları...
Hindustantimes'ın haberine göre, Pekin'de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı.
China CDC Weekly'nin yaptığı açıklamaya göre, 53 yaşındaki veteriner cerrah, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı.
Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner, 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
TESTLER SONUCUNDA SADECE BV VİRÜSÜ POZİTİF ÇIKTI
Nisan ortalarında bir grup araştırmacı, hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü ve plazma dahil birtakım örnekler topladı.
Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde, yapılan RT-PCR testleri sonucunda sadece BV virüsünün pozitif çıktığı bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
- Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...
- Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...
- 1.108 TL ödeme yapılacak! 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Kargolar yarın çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo arefe günü açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...
- Ve son dakika açıklandı! 1100 TL bayram parası ne zaman yatacak? Kurban Bayramı pandemi destek parası yatacak mı?
- Son dakika belli oldu! Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
- 10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?
- Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman, nasıl ve kaç defa getirilir?
- Arefe günü ne zaman, hangi gün? 2021 Kurban Bayramı arefesi ayın kaçında idrak edilecek?
- PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi PSV GS maçı hangi kanalda, saat kaçta?