17 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İran'da sel felaketi! Ölü ve kayıplar var

İran'da sel felaketi! Ölü ve kayıplar var

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 17.07.2021
ABONE OL

İran’ın Kirman şehrinde dün başlayan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiden haber alınamıyor. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve bölgeden ilk görüntüler...

İran'ın güneyinde yer alan Kirman şehrinde dün akşam başlayan ve bugün de devam eden şiddetli yağışın ardından sel felaketi meydana geldi.

Şehre bağlı 21 köy ve ilçeyi vuran selde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi. Sel bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Kirman şehri Kızılay yetkilisi Rıza Fellah, bölgede etkili olan yağışlar sonrası taşan nehirlerin sele neden olduğunu belirterek, "Selden etkilenen köy ve kentsel alanlara yardım ekipleri gönderildi. Yardım çalışmaları hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İranda sel felaketi! Ölü ve kayıplar var İRAN'DA SEL FELAKETİ! ÖLÜ VE KAYIPLAR VAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA