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Japonya'nın Haçicoo adalarında 5,5 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.07.2021
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Japonya'nın Haçicoo adalarında 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneydoğusundaki Haçicoo adalarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. JMA 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, volkanik Haçicoo adalarında yerel saatle 13.20'de 10 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

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