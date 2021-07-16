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Japonya'daki selde can kayıpları arttı! 130 ev yıkıldı çalışmalar sürüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.07.2021
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Japonya'daki selde can kayıpları arttı! 130 ev yıkıldı çalışmalar sürüyor

Japonya'nın Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de 3 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetti. 130 evin yıkılmasına neden olan sel felaketinde araştırmalar devam ediyor.

Japonya'da 12 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelandan iki hafta sonra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 12'ye çıktığını açıkladı.

Kentte kayıp sayısının 16 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de heyelanın yaşandığı bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

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