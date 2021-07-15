YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 2 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberleri... Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
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