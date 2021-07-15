BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'ten "ateşkes anlaşması çökebilir" uyarısı

Kubis, seçimlerin planlanan tarihte yapılması için bazı tarafların önkoşullar koymakta ısrar ettiğini belirterek, "Libya'nın şu ana kadar kazandığı ivmeyi kaybetmesinden korkuyorum. Siyasi süreç durmaya devam ederse ateşkes anlaşması çökebilir." diye konuştu.