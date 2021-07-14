FETÖ'nün merkez üssü Almanya! Mehmet Ali Şengül'ün cenazesinde hainler bir araya geldi

FETÖ'nün merkez üssü Almanya, örgütü nasıl kolladığını bir kez daha gösterdi. FETÖ'cü Mehmet Ali Şengül'ün cenazesinde tüm korona kuralları hiçe sayıldı. FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yerine geçecek kişi olarak lanse edilen Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü. Kırmızı listede yer alan Şengül için Hanau kentinde tüm Kovid-19 uygulamaları hiçe sayılarak cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce FETÖ'cü maske, mesafe kuralları ile koronalı cenazenin defin şartlarını hiçe saydı.