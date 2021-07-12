Son dakika: Irak'ta büyük facia! Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 36 ölü
DÜNYA AA
Son dakika... Irak'ta Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
ÖLÜ SAYISI 36 OLDU
Yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
İlk belirlemelere göre, yangının hastanede bulunan oksijen tüplerinin patlaması sonucu çıktığı ve çok sayıda hasta ile refakatçısının kayıp olduğu bildirildi.
Ölenler arasında hastane çalışanlarının da olduğu aktarıldı.
Yangını söndürme ve hastane içinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, hasta yakınları hastane önünde toplandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz nisan ayında çıkan benzer bir yangında 82 kişi hayatını kaybetmişti.
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