Son dakika: Çin’de otel çöktü: 1 ölü 10 kayıp
Son dakika haberi... Çin’de Suzhou kentinde bir otelin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin kayıp olduğu açıklandı.
Çin'in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinin Wujiang bölgesinde bulunan bir otelin binası çöktü.
Olayın ardından 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Sivil savunma ekipleri, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, 3'ü kritik durumda toplam 8 kişi kurtarılırdı.
Binanın yıkılma nedeni henüz bilinmezken soruşturma başlatıldı.
Olay yerinde kurtarma çalışmaları başlatıldı.