12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Çin’de otel çöktü: 1 ölü 10 kayıp

Son dakika: Çin’de otel çöktü: 1 ölü 10 kayıp

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Çin’de otel çöktü: 1 ölü 10 kayıp

Son dakika haberi... Çin’de Suzhou kentinde bir otelin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinin Wujiang bölgesinde bulunan bir otelin binası çöktü.

Olayın ardından 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Sivil savunma ekipleri, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, 3'ü kritik durumda toplam 8 kişi kurtarılırdı.

Binanın yıkılma nedeni henüz bilinmezken soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde kurtarma çalışmaları başlatıldı.

otel çöktü: 1 ölü 10 kayıp OTEL ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ 10 KAYIP

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA