Kanada’da kırmızı alarm! Aşırı sıcaklardan ölenleri sayısı 719'a çıktı

AŞIRI SICAKLAR ABD'DE DE CAN ALIYOR

Bu arada aşırı sıcaklar Amerika Birleşik Devletleri'nde de ölümlere neden oluyor. Washington DC ve Oregon'da etkili olan sıcak hava dalgası, 25 Haziran'dan bu yana toplam 79 kişinin ölümüne neden oldu.

Oregon'daki yetkililer, ölümlerin 50'den fazlasının Portland'ın da içinde olduğu Multnomah County'de kaydedildiğini, ölümlerdeki yaş ortalamasının da 67 olduğunu açıkladı.

Washington DC'de de aşırı sıcaklar yüzünden 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.