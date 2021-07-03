Fransa'da büyük skandal! Rafale uçağı satışıyla ilgili yargı harekete geçti
Fransa’nın Hindistan’a 2016’da 36 adet Rafale savaş uçağı satışındaki "yolsuzluk ve adam kayırma" iddialarıyla ilgili Fransız yargısının soruşturma açtığı öğrenildi.
Ulusal Finansal Savcılık Ofisi (PNF), 14 Haziran'da Paris mahkemesinin, Hindistan'a 2016'da 36 Rafale savaş uçağı satışıyla ilgili "yolsuzluk ve adam kayırma" konulu hukuki soruşturma başlattığını ve soruşturmanın bağımsız bir tahkikat hakimine verildiğini bildirdi.
Mediapart internet sitesinin özel haberine göre, nisan ayında "Rafale belgeleri" başlığıyla yayımladığı ve bu uçakları üreten Dassault Aviation şirketinin 7,8 milyar avroluk anlaşma haricinde Hindistanlı bir şirkete 1 milyon avro ödediği yönündeki haberin ardından, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa 22 Nisan'da konuyu yargıya taşıdı.
PNF, Sherpa'nın şikayetini dikkate alarak satışa dair 14 Temmuz'da yolsuzluk soruşturması başlattı.
YENİ BİR YOLSUZLUK BULGUSU
Site, tahkikat hakiminin, soruşturmalarını Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yakınlığından yararlanarak Rafale uçakları için Dassault şirketiyle endüstri ortaklığı kurduğundan şüphelenilen Anil Ambani üzerine odaklanacağını yazdı.
Mediapart'ın araştırmalarına göre, Fransa ve Hindistan uçak satışına yönelik anlaşmayı Eylül 2016'da imzaladıktan 2 ay sonra Dassault ve Reliance, 2017'de kuracakları Dassault Reliance Aerospace Limited adlı şirketin "hisse sahipleri" anlaşmasını imzaladı.
Finansal detaylar gizli tutuldu ve anlaşma içine konulmayarak, bunun yerine gizli bir yan sözleşmeye dahil edildi.
Mediapart'ın ulaştığı gizli yan sözleşmeye göre, siyasi bağlantıları dışında Ambani ile ortak olmakta hiçbir çıkarı olmayan Dassault, kurulan şirketin 169 milyon avro sermayesinin 159 milyon avrosunu ödeme taahhüdüyle yüzde 94'ünü finanse etti, buna rağmen şirket hisselerinin yüzde 49'una sahip oldu.
Ortaklığa Dassault, pazarını, teknolojisini, bilgi birikimini, teknik desteğini, uluslararası pazarlama becerilerini getirirken, Reliance sadece üretim yeri sağladı.
Şirket Dassault ile ortak olarak, Fransız uçak üreticisinin anlaşma karşılığında Hindistan şirketlerine ödemek zorunda olduğu "endüstriyel tazminat" olan 4 milyar avrodan kayda değer bir miktar kazandı.
Mediapart, nisan ayında yayımladığı "Rafale belgeleri" adlı araştırma haberinde, uçakları üreten Dassault Aviation'un, anlaşma haricinde Hindistanlı bir şirkete 1 milyon avro ödediğini belgeleriyle ortaya koymuştu.
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