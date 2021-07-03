Fransa'da büyük skandal! Rafale uçağı satışıyla ilgili yargı harekete geçti

Finansal detaylar gizli tutuldu ve anlaşma içine konulmayarak, bunun yerine gizli bir yan sözleşmeye dahil edildi.

Mediapart'ın ulaştığı gizli yan sözleşmeye göre, siyasi bağlantıları dışında Ambani ile ortak olmakta hiçbir çıkarı olmayan Dassault, kurulan şirketin 169 milyon avro sermayesinin 159 milyon avrosunu ödeme taahhüdüyle yüzde 94'ünü finanse etti, buna rağmen şirket hisselerinin yüzde 49'una sahip oldu.