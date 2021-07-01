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ABD'den flaş açıklama! | Çin nükleer başlıklı balistik füzeler için... | (Çin ne kadar nükleer silaha sahip?)

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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ABD'den flaş açıklama! | Çin nükleer başlıklı balistik füzeler için... | Çin ne kadar nükleer silaha sahip?

Çin yönetiminin kıtalararası balistik füzelerin fırlatılması için 100'den fazla silo inşa etmeye başladığı belirtildi. Peki, Çin ne kadar nükleer silaha sahip? İşte son dakika dünya haberinin detayları...

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Çin yönetiminin nükleer başlıklı balistik füzeler için 100'den fazla yeni silo inşa etmeye başladığını yazdı.

Gazetenin California'nın Monterey kentindeki "James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Araştırmaları Merkezi'ndeki" araştırmacılara dayandırdığı haberine göre ABD'li araştırmacılar, uydu görüntülerinden yola çıkarak bu sonuca vardı.

Gansu eyaletinin Yumen kenti yakınlarında tespit edilen yeni silo inşaatının Çin'in mevcut füze fırlatma tesisleriyle çok benzer olduğu ifade edildi.

"AMAÇ, ABD'YE KARŞI NÜKLEER CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK"

Çin'in nükleer cephaneliği konusunda analiz yürüten ekibin direktörü Jeffrey Lewis, "Bu sayıya Çin genelindeki diğer şantiyelerde yapım aşamasında olan silolar da eklenirse toplam yapım aşamasında olan silo sayısı 145'e çıkıyor" dedi.

Lewis, Çin'in nükleer gücünün arttırmasının nedenlerinin "ABD'yi caydırmak ve ilk nükleer saldırıya karşılık verebilmek için yeterli sayıda nükleer silaha sahip olduğunu göstermek istemesi" olarak açıkladı.

İŞTE ÇİN'İN NÜKLEER GÜCÜ

Washington Post'a göre Çin, yaklaşık 300 adet nükleer silaha sahip.

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