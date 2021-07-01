ABD'den flaş açıklama! | Çin nükleer başlıklı balistik füzeler için... | (Çin ne kadar nükleer silaha sahip?)

Gansu eyaletinin Yumen kenti yakınlarında tespit edilen yeni silo inşaatının Çin'in mevcut füze fırlatma tesisleriyle çok benzer olduğu ifade edildi.

"AMAÇ, ABD'YE KARŞI NÜKLEER CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK"



Çin'in nükleer cephaneliği konusunda analiz yürüten ekibin direktörü Jeffrey Lewis, "Bu sayıya Çin genelindeki diğer şantiyelerde yapım aşamasında olan silolar da eklenirse toplam yapım aşamasında olan silo sayısı 145'e çıkıyor" dedi.