ABD'den flaş açıklama! | Çin nükleer başlıklı balistik füzeler için... | (Çin ne kadar nükleer silaha sahip?)
Çin yönetiminin kıtalararası balistik füzelerin fırlatılması için 100'den fazla silo inşa etmeye başladığı belirtildi. Peki, Çin ne kadar nükleer silaha sahip? İşte son dakika dünya haberinin detayları...
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Çin yönetiminin nükleer başlıklı balistik füzeler için 100'den fazla yeni silo inşa etmeye başladığını yazdı.
Gazetenin California'nın Monterey kentindeki "James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Araştırmaları Merkezi'ndeki" araştırmacılara dayandırdığı haberine göre ABD'li araştırmacılar, uydu görüntülerinden yola çıkarak bu sonuca vardı.
Gansu eyaletinin Yumen kenti yakınlarında tespit edilen yeni silo inşaatının Çin'in mevcut füze fırlatma tesisleriyle çok benzer olduğu ifade edildi.
"AMAÇ, ABD'YE KARŞI NÜKLEER CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK"
Çin'in nükleer cephaneliği konusunda analiz yürüten ekibin direktörü Jeffrey Lewis, "Bu sayıya Çin genelindeki diğer şantiyelerde yapım aşamasında olan silolar da eklenirse toplam yapım aşamasında olan silo sayısı 145'e çıkıyor" dedi.
Lewis, Çin'in nükleer gücünün arttırmasının nedenlerinin "ABD'yi caydırmak ve ilk nükleer saldırıya karşılık verebilmek için yeterli sayıda nükleer silaha sahip olduğunu göstermek istemesi" olarak açıkladı.
İŞTE ÇİN'İN NÜKLEER GÜCÜ
Washington Post'a göre Çin, yaklaşık 300 adet nükleer silaha sahip.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB son dakika duyurdu! 2.553 işçi alımı yapacak! İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? TYT, AYT, YDT sınav sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Tercihler...
- Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...
- HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM'de HES kodu zorunluluğu devam ediyor mu? Hayat Eve Sığar...
- Emekli ve memur zammı belli oluyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Zam tablosu...
- Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi?
- Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Temmuz'da kiralara ne kadar zam yapılacak? Son gelişmeler...
- Son dakika: Emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 1.500-2.000 TL beklentisi...
- Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?
- Lisans adayları heyecanla bekliyor! 2021 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav tarihi ne zaman?
- KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Şartlar...
- Sinemalar açıldı mı? 1 Temmuz bugün sinema salonları açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema başladı mı?