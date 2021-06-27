Kiliseye el yapımı patlayıcıyla saldırı: Yaralılar var
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kiliseye el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
DÜNYA İHA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni kentinde sabah saatlerinde bir Katolik kilisesine EYP ile saldırı düzenlendi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, ibadet etmeye gelen Hristiyanların hedef alındığı saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlama nedeniyle kilisedeki banklarda hasar meydana geldiği öğrenildi.