Kiliseye el yapımı patlayıcıyla saldırı: Yaralılar var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni kentinde sabah saatlerinde bir Katolik kilisesine EYP ile saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, ibadet etmeye gelen Hristiyanların hedef alındığı saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlama nedeniyle kilisedeki banklarda hasar meydana geldiği öğrenildi.