Son dakika: İtalya’da umutlandıran gelişme! 1 günde 782 yeni vaka 14 ölüm

İtalya'da bugüne kadar 49 milyon 650 bin 721 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 673 bin 81 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Öte yandan İtalya'da ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske zorunluluğu 28 Haziran'da kaldırılacak.

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