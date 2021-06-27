Son dakika: İtalya’da umutlandıran gelişme! 1 günde 782 yeni vaka 14 ölüm
Son dakika haberi: İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 782 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 258 bin 69’a yükseldi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 gün içerisinde ise Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan ülke genelinde bugüne kadar 49 milyon 650 bin 721 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 673 bin 81 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyretmeye devam ediyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 138 bin 391 korona virüs testi yapıldığı ve 782 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 258 bin 69'a ulaştığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 472'ye yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, son 24 saatte bin 336 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 57 bin 162 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 4 kişi azalarak 294'e geriledi.
İtalya'da bugüne kadar 49 milyon 650 bin 721 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 673 bin 81 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
Öte yandan İtalya'da ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske zorunluluğu 28 Haziran'da kaldırılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...
- Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...
- 2021 YDT kaç kişi girecek? YDT sınavı ne zaman başlayacak, bitecek?
- Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları! Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...
- Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...
- YKS'de 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru, net yapmak gerekiyor? YKS 150-250 ve 300 puan üstü için kaç net lazım?
- YKS sınav yorumları 2021: AYT, YDT soruları nasıldı, zor muydu yoksa kolay mıydı? Bu yıl YKS soruları zor muydu, kolay mıydı?
- YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı, bugün mü açıklanır mı? YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevapları saat kaçta?
- YKS puan hesaplama nasıl yapılır, baraj puanı kaç? YKS barajı geçmek için kaç net, doğru yapmak gerekiyor? TYT AYT puan hesaplama işlemi
- YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...
- YKS yasak listesi: YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler?
- YKS sınav saatleri 2021: YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? YKS saat kaçta bitecek? AYT ve YDT...