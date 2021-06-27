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Son dakika: Ermenistan’dan Tovuz'da bir ateşkes ihlali daha! Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu

Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı; Ermenistan askerlerinin, Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açarak, bir kez daha ateşkes ihlali yaptığını bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Son dakika: Ermenistan’dan Tovuz'da bir ateşkes ihlali daha! Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu

SON DAKİKA: Dağlık Karabağ'da ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Haziran yerel saatle 20.40'da Tovuz ilinin Garalar köyü istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Berd ilinin Kolagir köyündeki Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanın olmadığı, durumun stabil ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

KELBEÇER'DE DE ATEŞKES İHLALİ YAPILMIŞTI

Savunma Bakanlığı, 26 Haziran yerel saatle 14.50, 27 Haziran 03.00 saatleri arasında Kelbecer bölgesi Zeylik ve İmambinesi köyleri istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Vardenis bölgesinin Yukarı Şorca yerleşim bölgesindeki Ermenistan askerleri tarafından düzenli olarak ateş altına alındığını bildirmişti.

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