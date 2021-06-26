Rusya’da Delta şoku! Günlük yeni vaka sayısı 21 Ocak’tan bu yana en yüksek sevide
Rusya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 665 yeni vaka tespit edilmesi ile geçtiğimiz 21 Ocak’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Ayrıntılar haberimizde...
Rusya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısındaki keskin artış devam ederken, geçtiğimiz 21 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
SON 6 AYIN EN YÜKSEK CAN KAYBI
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 665 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 430 bin 753'e ulaştığı kaydedildi. Son 24 saatte 619 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 24 Aralık'tan bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.
Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 bin 683'e çıktı.
Virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 943 bin 986 olarak açıklandı. Geçtiğimiz perşembe günü itibariyle Rusya'da 36 milyon 970 bin 273 doz Covid-19 aşısı uygulandığı aktarıldı.
MOSKOVA VE ST. PETERSBURG BAŞI ÇEKİYOR
Rusya'da en çok vaka başkent Moskova'da görülürken, son 24 saatte 8 bin 457 yeni vaka kaydedilmesi ile kentteki toplam vaka sayısı 1 milyon 332 bin 214'e yükseldi. Moskova'dan sonra en çok vakanın görüldüğü St. Petersburg kentinde de günlük vaka sayısı bin 247 olarak açıklandı.
TEK DOZLUK SPUTNİK LİGHT AŞISI DOLAŞIMA GİRDİ
Rusya'da vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle tedbirler arttırılırken, aşılama kampanyaları da hız kesmeden devam ediyor. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olarak geliştirilen Sputnik Light'ın dolaşıma girdiğini duyurdu.
Muraşko dolaşıma giren aşıların öncelikle virüsü daha önce atlatmış ve aşı olmuş kişilere uygulanacağını belirterek, bu ayın sonuna kadar toplam 2.5 milyon doz Sputnik Light aşısının dolaşımda olacağını ifade etti.
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