Rusya’da Delta şoku! Günlük yeni vaka sayısı 21 Ocak’tan bu yana en yüksek sevide



MOSKOVA VE ST. PETERSBURG BAŞI ÇEKİYOR

Rusya'da en çok vaka başkent Moskova'da görülürken, son 24 saatte 8 bin 457 yeni vaka kaydedilmesi ile kentteki toplam vaka sayısı 1 milyon 332 bin 214'e yükseldi. Moskova'dan sonra en çok vakanın görüldüğü St. Petersburg kentinde de günlük vaka sayısı bin 247 olarak açıklandı.