Çekya’da şiddetli kasırga! 150 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Jan hamacek, çok sayıda itfaiye, ambulans ve özel ekibin gönderildiği bölgeye yönelik bir kriz ekibi oluşturulacağını söyledi.

Fırtınadan en fazla etkilenen bölgelerden olan Hrusky Belediye Başkan Yardımcısı Marek Babis, "Kasırga yerleşim birimimizin yarısını yerle bir etti. Geriye sadece evlerin duvarları kaldı. Kilisemiz ve okulumuzun çatısını da uçuran kasırga 100 yıllık ağaçları da devirdi. Durum korkunç." diye konuştu.