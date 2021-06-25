Çekya’da şiddetli kasırga! 150 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Çekya’nın Moravia bölgesinde etkili olan şiddetli kasırga, ilk belirlemelere göre çok sayıda evin hasar görmesine ve 150 kişinin yaralanmasına neden oldu.
İtfaiye yetkilileri, kasırga nedeniyle en az 150 kişinin çeşitli derecelerde yaralandığı bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakanı Jan hamacek, çok sayıda itfaiye, ambulans ve özel ekibin gönderildiği bölgeye yönelik bir kriz ekibi oluşturulacağını söyledi.
Fırtınadan en fazla etkilenen bölgelerden olan Hrusky Belediye Başkan Yardımcısı Marek Babis, "Kasırga yerleşim birimimizin yarısını yerle bir etti. Geriye sadece evlerin duvarları kaldı. Kilisemiz ve okulumuzun çatısını da uçuran kasırga 100 yıllık ağaçları da devirdi. Durum korkunç." diye konuştu.
KASIRGADAN TÜRK TIR ŞOFÖRÜ DE ETKİLENDİ
Öte yandan bölgede bulunan bir Türk TIR şoförü de kasırga nedeniyle yaralandı.
Türkiye'nin Prag Büyükelçi Egemen Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralanan Türk vatandaşıyla irtibata geçildiğini, şoförün yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Bağış, ayrıca bu bölgede bulunan Türk şehitliğinin kasırgadan etkilenip etkilenmediğini belirlemek üzere elçilikten bir ekibin yarın kasırganın etkili olduğu Güney Moravia'ya gideceğini ifade etti.
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