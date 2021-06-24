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Yunanistan’da açık havada maske takma zorunluluğu kalktı

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, kalabalık olmayan açık alanlarda maske kullanılması zorunluluğunun bugün kaldırıldığını, 28 Haziran'dan itibaren de gece sokağa çıkma yasağına son verileceğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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Yunanistan’da açık havada maske takma zorunluluğu kalktı

Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, 28 Haziran itibarıyla ayrıca kafe, restoran ve spor salonları gibi kapalı alanlarda iki doz aşı olan çalışanlar için test zorunluluğu olmayacağını, açık havada düzenlenecek konser ve düğün gibi etkinliklere 300 kişinin katılabileceğini, düzenli plajlarda 1000 metrekarelik alanda 120 kişinin bulunabileceğini kaydetti.

Hardalias, kapalı alanlarda ise maske kullanımının istisnasız olarak zorunlu olduğunu belirtti.

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Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 ay kapalı kalan restoran ve kafeler, 3 Mayıs'tan itibaren dış mekanlarda gerekli mesafe ve sağlık kurallarına uyarak yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

Yunanistan Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kasım 2020'den bu yana genel karantinanın uygulandığı ülkede, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 520 artarak 419 bin 455'e ulaştı.

Ölü sayısı ise 14 artışla 12 bin 595'e yükseldi.

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