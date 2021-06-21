Yunanistan’da küçük uçak düştü: 2 ölü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Hava kulübünün yöneticisi George Prevezanos yerel basına yaptığı açıklamada, uçağın Yunanistan'ın batısındaki Messolonghi kasabasından havalandığını ve uçuş planına göre Mora Yarımadası'nın batısı üzerinde kısa bir uçuştan sonra Messolonghi'ye geri döneceğini ifade etti.

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