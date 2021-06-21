21 Haziran 2021, Pazartesi
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Yunanistan’da küçük uçak düştü: 2 ölü

’ın ’nda yer alan kentinde küçük uçak düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada uçağın pilotu ve yanındaki yolcunun hayatını kaybettiğini aktarırken, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.06.2021
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Yunanistan’da küçük uçak düştü: 2 ölü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hava kulübünün yöneticisi George Prevezanos yerel basına yaptığı açıklamada, uçağın Yunanistan'ın batısındaki Messolonghi kasabasından havalandığını ve uçuş planına göre Mora Yarımadası'nın batısı üzerinde kısa bir uçuştan sonra Messolonghi'ye geri döneceğini ifade etti.

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