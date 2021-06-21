Almanya ve İtalya Türkiye konusunda hemfikir! Göç mutabakatı yenilenmeli
Son dakika haberleri... AB'de nihai kararların alınmasında en kuvvetli ülkelerden olan Almanya ve İtalya'nın başbakanları bir araya geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan göç mutabakatının yenilenmesinden yana olduklarını söyledi.
Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Berlin'de yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.
"AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile yapılan göç mutabakatının hızlı bir şekilde yeniden müzakere edilmesi için çaba sarf edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Merkel, zirvede Türkiye ile ilgili ilişkilerin görüşüleceğini anımsattı.
Şansölye Merkel, "İkimiz de Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Tunus ve Libya'daki mülteci durumunu da görüşeceklerini belirten Merkel, Libya'da bir çözüm bulunması konusunda başlattığı siyasi inisiyatiflerden dolayı İtalya'ya teşekkür etti.
Merkel, 24-25 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınması planlanan Türkiye ve Rusya ile ilgili ilişkiler konusunda Almanya ve İtalya arasında farklı değerlendirmenin bulunmadığını bildirdi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi de Merkel'e katıldığını belirterek, Türkiye ile yapılan göç mutabakatının güncellenmesi gerektiği konusunda olumlu cevap verdi.
Draghi, İngiltere'de Kovid-19'un Delta varyantının yayılmasından dolayı (Londra'da yapılacak) Avrupa Futbol Şampiyonası finalinin Roma'ya alınmasından yana olup olmadığına ilişkin soruya da "Evet. Finalin, bulaşma riski yüksek olan bir ülkede yapılmaması için çaba sarf edeceğim." ifadesini kullandı.
Almanya ile yakın iş birliği içinde olduklarını aktaran Draghi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birinci dalgasında ülkesine destek veren Almanya'ya teşekkür etti.
Draghi, Libya konusunda Berlin sürecini desteklediklerini ifade ederek, bu bölgede AB'nin çabasının artması gerektiğini kaydetti.
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