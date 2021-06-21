Almanya ve İtalya Türkiye konusunda hemfikir! Göç mutabakatı yenilenmeli

Merkel, 24-25 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınması planlanan Türkiye ve Rusya ile ilgili ilişkiler konusunda Almanya ve İtalya arasında farklı değerlendirmenin bulunmadığını bildirdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de Merkel'e katıldığını belirterek, Türkiye ile yapılan göç mutabakatının güncellenmesi gerektiği konusunda olumlu cevap verdi.

Draghi, İngiltere'de Kovid-19'un Delta varyantının yayılmasından dolayı (Londra'da yapılacak) Avrupa Futbol Şampiyonası finalinin Roma'ya alınmasından yana olup olmadığına ilişkin soruya da "Evet. Finalin, bulaşma riski yüksek olan bir ülkede yapılmaması için çaba sarf edeceğim." ifadesini kullandı.