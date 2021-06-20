Ukrayna'dan NATO ve Türkiye mesajı! Türkiye Rusya'ya boyun eğmedi

"NATO KATILIM İÇİN REFORM LİSTESİ VERMELİ"

Kuleba, geçen hafta düzenlenen NATO ve G7 zirvelerine ilişkin ise iki zirvede siyasi taahhüdü temsil eden bir dil kullanıldığını vurguladı.

"Bu yüzden bu dil gerçek rolü tanımladığımızda beklentilerimizi karşılıyor ki gerçek rol Ukrayna'nın kendi toprak bütünlüğü üzerindeki egemenliği konusundaki mücadelesine sunulan destek ve Rusya'nın kıtadaki yıkıcı rolüdür." diyen Kuleba, NATO'nun son zirvede, 2008'deki siyasi taahhüdünü tekrar ettiğini ve Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını açıkladığını anımsattı.

Dmitro Kuleba, "Açık konuşmak gerekirse, bizi oraya sokacak siyasi bir irade ve o hedefi başaracak bir zaman çizelgesi olduğunu bildiğimiz müddetçe NATO'ya nasıl gireceğimiz konusunu önemsemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.