20 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İran'da feci kaza! Eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İran'da feci kaza! Eğitim uçağı düştü: 2 ölü

'ın eyaletine bağlı şehrinde henüz bilinmeyen nedenle küçük bir eğitim uçağının düştüğü belirtildi. Haberde kazanın nedenine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.06.2021
ABONE OL
İran'da feci kaza! Eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Bocnurd Havaalanı'nın 50 mil kuzeyinde düşen uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberde kazanın nedenine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA