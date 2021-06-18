Pakistan'dan "ABD çekilsin Türkiye kalsın" açıklaması

ADF'de Asya'da bölgesel iş birliği üzerine bir toplantıya katılacağını ifade eden Kureyşi, "Türkiye ile ikili ilişkilerimiz harika. İleride ekonomik partnerliğe dönüşecek güvene ve dostluğa dayalı ilişkilerimizde hiçbir sorun yok." diye konuştu.

Birçok alanda Türkiye ile Pakistan'ın iş birliği içinde olduğunu, Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi uluslararası oluşumlarda dayanışma içinde bulunduğunu kaydeden Kureyşi, savunma alanındaki iş birliğinin ise zaman içerisinde kuvvetlendiğini vurguladı.

Kureyşi, ekonomik ilişkilerin ise beklenen seviyede olmadığını belirterek "Ekonomik iş birliği ve karşılıklı ticareti güçlendirmeliyiz. Pakistan şu an Gvadar Limanı projesini geliştiriyor. Denize kıyısı olmayan Afganistan ve Orta Asya ülkeleri için denize ulaşacak en kısa yol olacak. Burada büyük bir ekonomik merkez olma potansiyeli bulunuyor. Türkiye'nin bu projeyle daha yakından ilgilenmesi ve buradaki özel ekonomik bölgelere yatırım yapmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.