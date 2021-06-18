2 yaşındaki kızı öldürüp duvarın altına gömdü!
ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas'ta sevgilisinin iki yaşındaki kızını öldürüp duvarın altına gömen katil, karakolda ağlarken bir anda polisin silahını çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
ABD Las Vegas'ta iki yaşındaki Amari Nicholson'un ortadan kaybolmasıyla tetiklenen olaylar zinciri, bir karakolun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle zirveye çıktı.
Nicholson 5 Mayıs tarihinde birdenbire kayboldu, polisin başlattığı operasyon bir hafta sonra korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Bebeğin cesedi bir duvarın altında bulundu.
Amari Nicholson'ın cesedini bir otoparkın yanındaki duvarın altına gömen ise, aynı evde yaşadıkları annesinin erkek arkadaşı Terrell Rhodes'tan başkası değildi.
Gözaltına alınan 27 yaşındaki katil, bebeği altını ıslattığı için döverek öldürdüğünü itiraf etti. İtiraflar Mayıs ayı içerisinde medyada yayınlanınca bütün ABD dondu kaldı.
Karakoldaki sorgu sırasında yaşananlar ise şok etkisi yarattı. Güvenlik kamerası kayıtları, Rhodes'in önce kelepçeli olan sağ elini çıkartmak için yoğun bir şekilde uğraş verdiğini gösteriyor.
Katili sakinleştirmek için iki polis içeri giriyor, "Çıkarın beni buradan" deyip ağlama taklidi yapan Rhodes arbedeye yol açıyor ve bir anda uzanıp polisin belindeki silahını alıyor.
İki polis silahı geri almak için Rhodes'la kavgaya tutuşuyor, boğuşma devam ederken kadın polisin katilin suratına yumruk attığı görülüyor. 11 Mayıs tarihli kayıtta daha sonra üçüncü bir polis içeri giriyor.
Polislerin "Terrell, silahı bırak" dediği duyuluyor, dördüncü bir polis daha arkadaşlarına yardım için sorgu odasında beliriyor. Dakikalarca süren boğuşmanın ardından silah katilden alınıyor.
Amerikan medyası, 2017 ve 2018'de hırsızlık suçundan hapse girip çıkan Terrell Rhodes'ın cinayet suçlamasıyla 25 Haziran'da hakim karşısına çıkacağını bildiriyor.
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