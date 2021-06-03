03 Haziran 2021, Perşembe
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Irak'ta büyük patlama! Ölüler var

Son dakika haberleri... 'ın başkenti 'ın kalabalık semtlerinden Kazımiye'de yabancı bir cisim patladı. Patlamanın ardından çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Irak'ta büyük patlama! Ölüler var

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Kazimiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede yabancı bir cismin patladığı belirtildi.

Irakta büyük patlama! Ölüler var IRAK'TA BÜYÜK PATLAMA! ÖLÜLER VAR

Açıklamada, söz konusu patlamada ölenlerin olduğu ifade edilerek, bunların sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Bağdat'ın Kazımiye bölgesinde Şiilerin yedinci İmamı Musa el-Kazım ile dokuzuncu İmamı Muhammed el-Cevad'ın türbesi bulunuyor. Söz konusu patlama türbelere giden kapılardan birinde yaşandı.

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