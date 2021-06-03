ABD'nin önde gelen gazetesi yazdı: Türkiye SİHA'larla küresel çapta oyun değiştiriyor!
ABD'nin prestijli gazetelerinden Wall Street Journal, Türk SİHA'larına parantez açarak; Türkiye'de üretilen düşük maliyetli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye, Libya ve Azerbaycan gibi birçok farklı bölgede ''oyun değiştirici'' etkide bulunduğunu yazdı. İşte haberin ayrıntıları...
Wall Street Journal'da James Marson ve Brett Forrest imzasıyla yayımlanan haberde, "Düşük maliyetli Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor" başlığı kullanıldı.
Dünya genelinde küçük orduların, tam teçhizatlı düşmanlarına karşı daha ucuz saldırı araçlarına yöneldiğine işaret edilen haberde, "Geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğu kanıtlanan bu yeni savaş taktiği, Türkiye ve Rusya'nın etrafındaki stratejik dengeyi değiştirdi." değerlendirmesine yer verildi.
"DÜŞÜK MALİYETLİ DİJİTAL TEKNOLOJİ RUSYA'NIN SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ENKAZA ÇEVİRDİ"
Haberde, "Türkiye'de üretilen düşük maliyetli dijital teknoloji, Rusya'nın Suriye, Libya ve Azerbaycan'da hamiliğini üstlendiği savaşlarda tankları, diğer zırhlı araçları ve diğer savunma sistemlerini enkaza çevirdi. Bu SİHA'lar, en az, yüksek teknolojiye sahip ama pahalı olan savaş araçları kadar etkili ama ucuz olan bir geleceğe işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.
İSRAİL VE ABD TEKNOLOJİLERİNE DÜŞÜK MALİYETLİ RAKİPLER
Tek başına ya da grup halinde uçabilen bu hava araçlarının, daha önce oldukça pahalı savaş uçaklarının görevini üstlendiğine işaret edilen haberde, "Bu SİHA'lar 24 saat havada kalarak hava savunma sistemlerindeki açıkları bulabiliyor, hem savaş uçaklarının hedef almasına yardım ediyor hem de kendileri füze fırlatabiliyor." bilgileri yer aldı.
Daha önce İsrail ve ABD'nin SİHA sektöründe öncü olduğuna işaret edilen haberde, "Teknolojik gelişmeler ve küresel rakipler pahalı olmayan alternatifler üretti. SİHA devrinin en son standart taşıyıcısı geçen yıl Türkiye çevresinde ortaya çıktı ve bunun adı Bayraktar TB2 idi. Amerikan MQ-9'a kıyasla TB2 4 lazer güdümlü füzesiyle daha hafif silahlı TB2'nin uzaktan kontrollü teçhizat limiti 200 mile kadar çıkıyor." değerlendirmesine yer verildi.
NATO ÜLKELERİNİN TÜRK YAPIMI SİHA'LARA İLGİSİ
1984'te kurulan Baykar'ın müşterileri arasında Katar ve Ukrayna olduğunun belirtildiği haberde, NATO üyesi Polonya'nın da geçen ay 24 TB2 almak istediğini dile getirdiğini ayrıca başka NATO üyeleri, Afrika ve Asya ülkelerinin de bu SİHA'larla ilgilendiği aktarıldı.
Haberde, "İHA'ların başarısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda asker ya da pahalı ekipmanı riske atmadan bölgesel etkisini artırmasına yardımcı oldu." görüşü paylaşıldı.
Rusya'nın Kırım işgali ile karşılaşan Ukrayna'nın da Ocak 2019'da TB2 için anlaşma imzaladığına işaret edilen haberde, "TB2 Türkiye'nin mevcut ABD ve İsrail modellerinden memnun olmaması ve Türkiye'nin PKK ile mücadelesini kendi kontrolündeki bir sistemle vermek istemesinden doğdu." ifadeleri kullanıldı.
SURİYE VE LİBYA'DA SİHA'LAR
Baykar TB2'nin, geçen yıl Bahar Kalkanı Operasyonu'nda uluslararası arenada dikkat çekmeye başladığının ve İdlib'deki Rusya destekli Suriye rejimi hedeflerini vurduğu ifade edilen haberde, "Geçen baharda TB2'ler Libya iç savaşında, BM destekli Trablus merkezli hükümet için işleri değiştirdi." görüşüne yer verildi.
Türkiye'nin 2019'da Libya hükümetine silah gönderdiğine ve askeri desteğini artırdığına işaret edilen haberde, bu destek sayesinde 2020 Haziran ayına kadar Hafter güçlerinin Trablus'tan çıkarıldığı belirtildi.
DAĞLIK KARABAĞ ZAFERİNDE TÜRK SİHA'LARI
Türk yapımı SİHA'ların Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinde de etkili olduğuna işaret edilen haberde, Türk SİHA'larının Ermeni hedeflerini vurduğu anların Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldığı anımsatıldı.
Haberde, "Azerbaycan ve Ermenistan yaklaşık 6 hafta çatıştıktan sonra her iki hükümete de yakın olan Kremlin, kasım ayında bir ateşkese aracılık etti. Azerbaycan kaybettiği toprakların çoğunu geri kazandı." ifadesi kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?
- İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman kapanacak? 2. dönem karneler ayın kaçında verilecek?
- Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı! Birçok ilde başladı! Ödemeler banka hesapları üzerinden...
- Borç kapatma fırsatı! 10.000 - 20.0000 - 30.000 - 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor! Faizsiz olarak...
- EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak?
- Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın! İmza atığınız...
- 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Sudan ucuz kampanyalar! "Neden olmasın dedirtti"
- Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...
- 5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?
- Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarih son dakika açıklandı mı?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
- Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...