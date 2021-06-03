ABD'nin önde gelen gazetesi yazdı: Türkiye SİHA'larla küresel çapta oyun değiştiriyor!

"DÜŞÜK MALİYETLİ DİJİTAL TEKNOLOJİ RUSYA'NIN SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ENKAZA ÇEVİRDİ"

Haberde, "Türkiye'de üretilen düşük maliyetli dijital teknoloji, Rusya'nın Suriye, Libya ve Azerbaycan'da hamiliğini üstlendiği savaşlarda tankları, diğer zırhlı araçları ve diğer savunma sistemlerini enkaza çevirdi. Bu SİHA'lar, en az, yüksek teknolojiye sahip ama pahalı olan savaş araçları kadar etkili ama ucuz olan bir geleceğe işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.