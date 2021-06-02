Yunanistan’dan sınırda mültecilere karşı acımasız duvar! Kulakları sağır eden ‘ses topunu’ test ediyorlar

15 KİLOMETRE MESAFE

Ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği ve 15 milyon Euro'ya satın alınan 11 modern radar ve kameranın yanı sıra, sağırlığa bile yol açabilen 2 adet seyyar LRAD (Uzun Erimli Akustik) cihazlarının testlerine de başlandı. Türk toprakları içinde gerçek zamanda 15 kilometre mesafeye kadar izleme menzili bulunan radar ve kameralardan alınan veriler, sınır bölgesinde Sofulu, Farecik, Demoteka ile Tihero'daki karakollarında bulunan kontrol merkezlerine naklediliyor.