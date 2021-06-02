Yunanistan’dan sınırda mültecilere karşı acımasız duvar! Kulakları sağır eden ‘ses topunu’ test ediyorlar
Yunanistan Meriç sınırında mültecilere zulmedip geri püskürterek ölüme terk ederken bir yandan da bu noktaya duvar örüyor. Atina yönetimi, muhtemel yeni bir sığınmacı akınına karşı Meriç hududunda ‘aşılamaz’ bir güvenlik sistemi oluşturmak için başladığı test çalışmalarını hızlandırdı. Öte yandan ‘Ses topu’ olarak da bilinen seyyar LRAD cihazından çıkan ses dalgaları ise 2 kilometreye kadar yayılabiliyor. Sesin rahatsız etmesi için 300 metrelik uzaklık yetiyor.
Yunanistan, bu çerçevede Farecik mevkiinde maliyeti 63 milyon Euro olan 26.5 kilometre uzunluğunda ve 4.5 metre yüksekliğindeki çelik parmaklıklı duvarın inşasına hız verildi. Hedef, söz konusu sistemin yıl sonuna kadar devreye sokulması. Duvarın önümüzdeki aylarda tamamlanması programlanıyor.
15 KİLOMETRE MESAFE
Ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği ve 15 milyon Euro'ya satın alınan 11 modern radar ve kameranın yanı sıra, sağırlığa bile yol açabilen 2 adet seyyar LRAD (Uzun Erimli Akustik) cihazlarının testlerine de başlandı. Türk toprakları içinde gerçek zamanda 15 kilometre mesafeye kadar izleme menzili bulunan radar ve kameralardan alınan veriler, sınır bölgesinde Sofulu, Farecik, Demoteka ile Tihero'daki karakollarında bulunan kontrol merkezlerine naklediliyor.
LRAD CİHAZI İKİ KİLOMETRE MENZİLLİ
Hürriyet'in haberine göre; 'Ses topu' olarak da bilinen seyyar LRAD cihazından çıkan ses dalgaları ise 2 kilometreye kadar yayılabiliyor. Sesin rahatsız etmesi için 300 metrelik uzaklık yetiyor. Cihaz, kulaklarda çınlama yaratıyor, bu da kitlelerde şaşkınlığa, paniğe yol açıyor.
LRAD cihazlarından çıkan ses dalgalarında desibelin yüksek tutulması halinde de kalıcı sağırlığa neden olabiliyor. Bu arada, 2015'teki sığınmacı krizinden sonra, teknolojiye ve araştırmaya 3.7 milyar Euro harcayan AB de Meriç hududunda işe yarayıp yaramayacağını tespit amacıyla 10 farklı güvenlik sistemini test ediyor.
Söz konusu sistemler arasında yalan dedektörü, sığınmacıların saklanabilecekleri bölgelerdeki ağaç ve yeşillikleri sanal ortamda silen cihaz ve yine saklanan sığınmacıların bulunabilmeleri için avuç içi tarayıcısıyla, eldeki damar örüntüsünu kaydeden biyometrik tanımlayıcı da bulunuyor.
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