02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Türkiye’den İsrail’in yerleşim faaliyetlerine tepki

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail’in söz konusu yasadışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail’in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz” ifadeleri yer aldı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 02.06.2021
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Son dakika: Türkiye’den İsrail’in yerleşim faaliyetlerine tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirilmesi hakkında açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada,

"İsrail makamlarınca, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiği öğrenilmiştir.

Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesi, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını göstermektedir.

İsrail'in söz konusu yasadışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail'in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

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